Благодаря поддержке городских властей с января по август 2024 года столичные предприятия значительно увеличили производство продуктов питания и напитков. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«За указанный период столичные предприятия отгрузили пищевой продукции более чем на 472,3 миллиарда рублей, что почти на 20% превышает показатели аналогичного периода 2023 года», — сказал он.

Ликсутов уточнил, что московские предприятия более чем вдвое нарастили производство рыбных изделий, на 16% — напитков, на 10% — мясной и молочной продукции, на 7% — хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.

В столице выпустили более 200,9 тысячи тонн колбасы, около 327 тысяч тонн хлеба, свыше 53,8 миллиона банок плодоовощных консервов, 27 тысяч тонн творога и сыра, почти 30 тысяч упаковок сока.

Промпредприятия обеспечили продуктами не только жителей московской агломерации. Благодаря центру «Моспром» производители несырьевой неэнергетической продукции нашли партнеров в СНГ, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.