Московские обрабатывающие компании увеличили выпуск продукции на 18,1%

Столичные обрабатывающие предприятия за первые четыре месяца 2024 года нарастили выпуск продукции на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом на полях 27-го Петербургского международного экономического форума рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Всего в столице более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек.

Локомотив московской промышленности — предприятия обрабатывающих отраслей. За первые четыре месяца этого года они увеличили выпуск на 18,1%.

Выросло производство товаров первой необходимости: продуктов, моющих средств, бумажных изделий. Кроме того, стало больше приоритетной высокотехнологичной продукции: компьютеров, электронного и оптического оборудования, лекарств и медицинских изделий.

Ликсутов подчеркнул, что стабильный рост стал свидетельством успешной экономической политики и стратегии развития Москвы под руководством мэра Сергея Собянина.

Инновации в помощь

Использование инноваций позволяет не только снизить затраты, но и улучшить качество продукции. Все это благотворно влияет на рост промышленного производства в столице.

Треть предприятий города — высокотехнологичные. Там применяют искусственный интеллект, автоматизированные линии и роботизированные системы. Средняя выручка высокотехнологичных компаний Москвы — восемь миллионов рублей на одного сотрудника. Это в 2,7 раза больше, чем в других отраслях.

Кластерный подход

Другим драйвером роста является кооперация. Для развития промышленности в городе используют кластерный подход, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.