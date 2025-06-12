Московские компании стали лидерами премии «Золотой медвежонок»

Столичные производители детских товаров выиграли в 11 номинациях Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Продукция востребована и конкурентоспособна, что подтверждают различные отраслевые рейтинги и конкурсы», — подчеркнул он.

Всего в Москве более 30 компаний по производству одежды, школьной формы, игрушек, образовательного оборудования и других изделий для детей. Из них свыше 20 участвовали в конкурсе. Таким образом, первые места остались за третью столичных производителей.

Среди изделий, получивших высшие оценки от жюри — интерактивное оборудование с героями «Союзмультфильма» от резидента ОЭЗ «Технополис Москва» компании «Некс-Т», конструктор Brick Labs серии «Сказки» от ООО «Москва», матрасы EcoKinder производства компании «Авто-Контакт» и многие другие.