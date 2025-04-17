17 апреля 2025 07:30 Московские фабрики испекли более 4,5 миллиона куличей к Пасхе 0 0 0 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

Праздники

Пасха

Москва

Столичные производители кондитерских изделий в 2025 году испекли к Пасхе более 4,5 миллиона куличей и кексов. Общая масса пасхальной продукции составила около двух тысяч тонн, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Производители предложили покупателям большой ассортимент — от классических куличей с изюмом до оригинальных с разными начинками. В Москве в отрасли действует около 120 предприятий, где работают более 18 тысяч человек, отметил Гарбузов. «Это внушительный промышленный комплекс, который обеспечивает качественной и разнообразной выпечкой не только москвичей, но и жителей других регионов страны. В этом году столичные предприятия изготовили свыше 4,5 миллиона куличей и кексов общей массой около двух тысяч тонн. Такой объем позволяет удовлетворить спрос на традиционную праздничную продукцию», — сообщил министр.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

На кондитерско-булочном комбинате «Черемушки» к Пасхе испекли более 1,4 миллиона куличей и кексов, вес которых — около 620 тонн. В ассортименте компании — 13 видов изделий, среди которых классические куличи и продукты с ягодной начинкой. Представлены также новинки — кружевной и вишневый кулич, а также традиционный итальянский панеттоне. Все изделия украшены помадкой и пасхальным декором. Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» изготовил около двух миллионов кексов и куличей весом около 600 тонн. Начало «куличной компании» традиционно благословила православная церковь. Пекари кондитерского комбината «Добрынинский» испекли около 13 тонн изделий, что на 40% больше чем в прошлом году. Хлебокомбинат «Пеко» изготовил более миллиона куличей массой около 150 тонн. Куличи пекли ванильные, с цукатами, курагой, черносливом и орехами.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/3 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/3 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/3

Столичная пекарня «Каравай-СВ» выпустила к Пасхе более 100 тысяч куличей. В ассортименте компании 20 видов продукции. Предприятие «Царский пряник» испекло три тысячи куличей ручной работы. Пекари не ограничились украшением классической глазурью и посыпками, а расписали куличи вручную ярким орнаментом. Наращивать выпуск продукции и расширять ассортимент московским компаниям помогают меры городской поддержки. В Москве их более 20, включая льготное кредитование, аренду земли по сниженной ставке, специальные статусы и другие инструменты.