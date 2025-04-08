Московские девятиклассники гарантированно получат бесплатное место в колледже

Впервые московским девятиклассникам гарантированно предоставят бесплатное место в колледже. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Количество бюджетных мест в колледжах Москвы увеличили на 10 тысяч — оно составило 37 тысяч. Поскольку на рынке труда растет спрос на выпускников системы среднего профессионального образования, интерес школьников к обучению тоже увеличивается.
По закону в этом году подростков будут зачислять в столичные колледжи на основании баллов по ОГЭ по русскому языку и математике. Сдачи четырех госэкзаменов для поступления не требуется.
Ранее в Химках провели ярмарку вакансий для студентов. Работодатели из разных сфер собрались на мероприятии, чтобы помочь будущим специалистам сделать первые шаги в карьере. Представители предприятий рассказали о специфике работы в различных отраслях.
Ребенок устроил хаос в экстренных службах Италии. Военным пришлось ехать в детсад
«Жениться не хочу». Сын Яковлевой заявил, что она останется без внуков
В Южном Бутове нашли останки человека в коллекторе
Трамп назвал Овечкина великим после рекордного гола в НХЛ
Москвичей предупредили о возможных снегопадах в мае и июне
Метровая змея заползла в квартиру к москвичке и напугала ее
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте