Ярмарка вакансий для студентов прошла в Химках

Ярмарка вакансий в колледже «Подмосковье» собрала работодателей из разных сфер, чтобы помочь студентам сделать первые шаги в карьере. Представители 25 предприятий рассказали будущим специалистам о возможностях трудоустройства и требованиях к соискателям.

Встречу посетили представители газораспределительных, медицинских, фармацевтических и туристических организаций. Специалисты поделились с выпускниками информацией о специфике работы в своих отраслях. Подобные мероприятия проходят в колледже несколько раз в год. Преподаватели отмечают, что взаимодействие с работодателями помогает не только закрывать кадровые потребности компаний, но и облегчает трудоустройство студентов.

«Это мероприятие дает нашим ребятам возможность найти работу, узнать, какие современные требования предъявляют сейчас к вакансиям. Они смогут правильно оценить себя, как специалистов на рынке труда и сориентировать для себя те вершины, к которым еще нужно стремиться», — рассказала руководитель структурного подразделения № 8 колледжа «Подмосковье» Людмила Бурова.

В этом году учебное заведение выпустит более 300 специалистов. Будущие повара, механики, слесари и медицинские работники получат дипломы о среднем профессиональном образовании.

«Очень здорово, что проводят такие мероприятия, как „ярмарка вакансий“. Мы с коллегой из Химкинской клинической больницы были от нашего медицинского учреждения и с большим удовольствием рассказывали молодому поколению о преимуществах работы в нашей больнице», отметила депутат Совета депутатов Надежда Смирнова.

Колледж «Подмосковье» — одно из крупнейших учебных заведений среднего профессионального образования в Московской области. В нем обучается около пяти тысяч студентов.