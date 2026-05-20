Синоптик Позднякова спрогнозировала новые температурные рекорды в Москве

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова поделилась с RT прогнозом погоды на ближайшие дни в Москве.

По ее словам, на текущей неделе сохранится жаркая погода.

«Сегодня и завтра (20 и 21 мая — прим. ред.) ждем, что будут установлены новые рекорды температуры», — отметила синоптик.

Она объяснила, что жителей столицы ожидает жара на уровне +29…+31 градусов. Температура воздуха будет на восемь-девять градусов выше климатической нормы, а ночи ожидаются душные.