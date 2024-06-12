«Московская техническая школа» проведет День реверс-инжиниринга для промышленников

День реверс-инжиниринга пройдет 17 июня на Московском цифровом заводе. Организатором выступает образовательный проект столичного правительства «Московская техническая школа», а также академия аддитивных технологий «Цифра Цифра» и научно-производственный объединение «3D-интеграция». О мероприятии рассказала заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова.

«Наработка практических навыков и повышение квалификации инженеров в области обратного проектирования позволяют воспроизводить комплектующие и запасные части для машин, а также развивать отечественную индустрию», — объяснила Степанова.

Участники очной встречи узнают о методах ремонта и воспроизводства оборудования, изучат возможность отечественного программного обеспечения и обсудят меры поддержки отрасли. На мероприятии докладчики расскажут о российских решениях в сфере реверс-инжиниринга, пройдут мастер-классы по сканированию.