«Московская техническая школа» проведет День реверс-инжиниринга для промышленников
«Московская техническая школа» проведет День реверс-инжиниринга
День реверс-инжиниринга пройдет 17 июня на Московском цифровом заводе. Организатором выступает образовательный проект столичного правительства «Московская техническая школа», а также академия аддитивных технологий «Цифра Цифра» и научно-производственный объединение «3D-интеграция». О мероприятии рассказала заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова.
«Наработка практических навыков и повышение квалификации инженеров в области обратного проектирования позволяют воспроизводить комплектующие и запасные части для машин, а также развивать отечественную индустрию», — объяснила Степанова.
Участники очной встречи узнают о методах ремонта и воспроизводства оборудования, изучат возможность отечественного программного обеспечения и обсудят меры поддержки отрасли. На мероприятии докладчики расскажут о российских решениях в сфере реверс-инжиниринга, пройдут мастер-классы по сканированию.
Генеральный директор академии аддитивных технологий «Цифра Цифра» Дарья Дмитриева рассказала о концепции мероприятия, которая охватывает два подхода к внедрению реверс-инжиниринга. Это широкие и узкоспециализированные решения.
«Мероприятие станет местом встречи ведущих представителей сферы и практиков, миссия которых — поделиться опытом и знаниями для поддержания технологического суверенитета страны», — отметила Дмитриева.
«Московскую техническую школу» создали в 2021 году для помощи промышленности в решении кадрового дефицита. МТШ позволяет повысить квалификацию инженеров и помогает внедрить в производства современные технологии.