«Московская техническая школа» подготовила свыше трех тысяч инженеров за три года

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Образовательный проект «Московская техническая школа», направленный на подготовку инженеров по редким производственным специальностям, работает уже три года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«За это время его программы прошли свыше трех тысяч промышленников. Сегодня участникам проекта доступно уже более 200 курсов по 10 общим и четырем специальным направлениям», — добавил он.

Перечень доступных направлений расширяется, чтобы отвечать запросам предприятий. Только с начала года там запустили два направления и 59 курсов, а в прошлом году начали обучение промышленному дизайну.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
1/4
Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
2/4
Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
3/4
Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
4/4

«Сегодня наибольшей популярностью среди участников проекта пользуются курсы по искусственному интеллекту, которые прошли более 900 человек. На втором месте — программы по аддитивным технологиям, которые освоили 840 слушателей», — рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Кроме этого, в стенах школы проходят вебинары, конференции, конгрессы и другие мероприятия. Она сотрудничает со 126 ведущими московскими техническими вузами и научно-исследовательскими институтами.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте