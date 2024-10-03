«Московская техническая школа» подготовила свыше трех тысяч инженеров за три года

Образовательный проект «Московская техническая школа», направленный на подготовку инженеров по редким производственным специальностям, работает уже три года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«За это время его программы прошли свыше трех тысяч промышленников. Сегодня участникам проекта доступно уже более 200 курсов по 10 общим и четырем специальным направлениям», — добавил он.
Перечень доступных направлений расширяется, чтобы отвечать запросам предприятий. Только с начала года там запустили два направления и 59 курсов, а в прошлом году начали обучение промышленному дизайну.
«Сегодня наибольшей популярностью среди участников проекта пользуются курсы по искусственному интеллекту, которые прошли более 900 человек. На втором месте — программы по аддитивным технологиям, которые освоили 840 слушателей», — рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Кроме этого, в стенах школы проходят вебинары, конференции, конгрессы и другие мероприятия. Она сотрудничает со 126 ведущими московскими техническими вузами и научно-исследовательскими институтами.
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