«Московская техническая школа» подготовила свыше трех тысяч инженеров за три года

Образовательный проект «Московская техническая школа», направленный на подготовку инженеров по редким производственным специальностям, работает уже три года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«За это время его программы прошли свыше трех тысяч промышленников. Сегодня участникам проекта доступно уже более 200 курсов по 10 общим и четырем специальным направлениям», — добавил он.

Перечень доступных направлений расширяется, чтобы отвечать запросам предприятий. Только с начала года там запустили два направления и 59 курсов, а в прошлом году начали обучение промышленному дизайну.