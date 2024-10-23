Московская компания на 40% увеличила поставки фруктов и ягод при поддержке города

Столичное предприятие по дозреванию фруктов и ягод с помощью Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлекло более двух миллиардов рублей на расширение парка оборудования. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Новое оборудование позволило расширить ассортимент продукции, увеличить объемы производства и поставки заказчикам. С января по август 2024-го на заводе изготовили и отгрузили 213 тонн продукции, что на 40% превышает показатели аналогичного периода прошлого года», — добавил он.

Гарбузов уточнил, что у предприятия появились новые сортировочные и фасовочные линии. Также оно закупило климатические камеры для фруктов из дальнего зарубежья. Благодаря этому завод смог начать поставки папайи и питахайи.