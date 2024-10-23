Московская компания на 40% увеличила поставки фруктов и ягод при поддержке города

Столичное предприятие по дозреванию фруктов и ягод с помощью Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлекло более двух миллиардов рублей на расширение парка оборудования. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Новое оборудование позволило расширить ассортимент продукции, увеличить объемы производства и поставки заказчикам. С января по август 2024-го на заводе изготовили и отгрузили 213 тонн продукции, что на 40% превышает показатели аналогичного периода прошлого года», — добавил он.
Гарбузов уточнил, что у предприятия появились новые сортировочные и фасовочные линии. Также оно закупило климатические камеры для фруктов из дальнего зарубежья. Благодаря этому завод смог начать поставки папайи и питахайи.
«Сегодня в нашем ассортименте более 700 разновидностей фруктов, ягод и овощей из более чем 50 стран», — заявила исполнительный директор компании Татьяна Иванченко.
По ее словам, благодаря новому оборудованию предприятие может увеличить ежемесячный выпуск продукции почти на восемь тонн.
Всего в Москве более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых заняты свыше 750 тысяч человек. Столичное правительство предлагает им больше 20 системных и антикризисных мер поддержки.
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