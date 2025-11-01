Мосгордума поддержала повышение тарифов на патенты для мигрантов

Стоимость патентов для иностранных работников в Москве вырастет с 8,9 тысячи до 10 тысяч рублей в месяц, следует из решения, принятого депутатами Мосгордумы. Как сообщила на заседании замруководителя Департамента экономической политики и развития столицы Дарья Мурченко, пересмотр связан с ежегодным обновлением регионального коэффициента, который отражает изменение средней заработной платы в городе.

«В этом году предлагается установить региональный коэффициент таким образом, чтобы патент вырос с 8,9 тысячи рублей до 10 тысяч рублей в месяц. Для этого региональный коэффициент необходимо установить в размере 2,9323», — сказала Мурченко.

Чиновница напомнила, что итоговая сумма патента рассчитывается как произведение базовой стоимости, федерального коэффициента-дефлятора, ежегодно устанавливаемого Минэкономразвития, и регионального коэффициента, который определяют власти субъектов.

При расчете учитывались средние зарплаты в отраслях, где чаще всего трудятся иностранные граждане, а также дополнительные расходы, в частности пошлина, введенная с января 2025 года.

Мурченко подчеркнула, что новая ставка соответствует уровню, действующему в Московской области, и является сбалансированной.

По данным Роструда, в России выросло число нелегальных работников. В первом полугодии 2024 года их было около 370 тысяч, а в том же периоде 2025 года — уже более 470 тысяч.