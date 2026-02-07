«Морозы отступят». Москвичам пообещали потепление на выходных

Синоптик Тишковец: москвичей ждет потепление и небольшой снегопад в выходные

В выходные москвичей ожидает потепление и небольшой снегопад. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В выходные в Центральной России морозы отступят», — написал он в своем телеграм-канале.

В ближайшие дни будет облачно, местами возможен небольшой снег. Ветер будет юго-восточным с переходом на северо-восточный, его скорость составит 2-7 метра в секунду. Столбики термометров покажут -5…-8 градусов, что соответствует климатической норме.

В воскресенье под утро температура опустится до -11…-14 градусов. Днем воздух прогреется до -10 градусов. Снежный покров достигнет полуметровой высоты.

«Февраль больше не будет угрожать нам экстремальным холодом, а наоборот, вторая половина месяца ожидается гораздо теплее климатической нормы», — заключил Тишковец.

Ранее синоптик Михаил Леус отметил, что экстремальные холода в Москве и Санкт-Петербурге отступили. Сильных морозов не будет до конца второй декады февраля.