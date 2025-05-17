Монолитные работы в многофункциональном ТЦ в Щербинке закончили

В Новомосковском округе Москвы построили монолитный каркас многофункционального торгово-досугового центра «Алхимово». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Строительство многофункционального центра идет в районе Щербинка, на улице Уточкина. Объект станет частью жилого комплекса «Алхимово», который расположен в непосредственной близости от станции МЦД-2 «Силикатная».

«При планировании жилых кварталов особое внимание уделяется сбалансированной застройке для создания комфортной городской среды. В многофункциональном центре в составе ЖК „Алхимово“ появится свыше 4,3 тысячи квадратных метров торговых площадей и более 1,1 тысячи квадратных метров помещений общественного питания», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В ТЦ установят витражи и панорамные окна для улучшения освещения. На крыше разместят световой фонарь, под которым оборудуют общественное пространство. Модульные фасады будут выполнены в монохромной гамме с использованием минималистичных панелей и ламелей.

Также в многофункциональном центре будут административные и служебные офисы.

Летом на втором этаже откроется просторная терраса с летними верандами и зонами для отдыха. Ее площадь составит 550 квадратных метров.

В непосредственной близости от многофункционального центра появятся небольшие площадки для проведения разнообразных мероприятий и общественные зоны на открытом воздухе. Вокруг здания будет обустроена прогулочная зона с газонами, клумбами и скамейками, а на прилегающей территории — парковка на 83 автомобиля.

В квартале «Алхимово» уже сданы 17 жилых домов. Также здесь построены детский сад на 275 мест и школа на 1200 мест. Проект реализует группа «Самолет».