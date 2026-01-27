Многодневный снегопад в Москве объяснили прохождением фронтального раздела

Снегопад в российской столице, который начался в ночь на вторник, не закончится до среды, 28 января. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в комментарии агентству «Интерфакс» .

При этом температура воздуха повысится сразу на 12-15 градусов по сравнению с понедельником — днем она достигнет -6 градусов.

«Начиная с сегодняшней ночи прогнозируется сильный снег. Связан он с тем, что к Москве к вечеру приблизится ложбина низкого давления и через город будет проходить фронтальный раздел. <…> Именно он обусловит снег и усиление ветра, который будет 7-12 метров в секунду», — заявил Вильфанд.

Он также уточнил, что такие погодные условия могут привести к метели и снежным заносам на дорогах. Во второй половине дня в среду снегопад начнет стихать.

Непогода в регионе уже вызвала восьмибалльные пробки на дорогах.