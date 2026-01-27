Пробки на дорогах Подмосковья составили 8 баллов утром 27 января
Во вторник утром пробки в Подмосковье достигли восьми баллов. Ранее сегодня в регионе начался сильный снегопад.
Заторы образовались на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».
Движение машин в утренние часы затруднено на Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Осташковском, Носовихинском, Каширском, Рязанском, Дмитровском и Калужском шоссе.
Пробки возникли также на Минском, Киевском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Новорижском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры призвали водителей и пешеходов быть аккуратными в связи со снегом и гололедицей.
Автомобилистам напомнили о важности соблюдения дистанции и установленной скорости.