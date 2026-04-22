Рецидив зимы. Синоптики предупредили о возвращении холодов в Москву

ФОБОС: в Москве 23 апреля дождь перейдет в снег, покров вырастет до 4 см

К четвергу, 23 апреля, в Москву и Подмосковье вернется зимняя погода с дождем, мокрым снегом и временным снежным покровом. Об этом сообщили синоптики в совместном проекте ИС «Вести» и Центра погоды ФОБОС.

Русскую равнину ждет новая волна арктического вторжения. Днем в столице температура опустится с +13 до +6 градусов, а к вечеру дождь начнет переходить в снег.

«К вечеру осадки станут переходить в снег, и начнет формироваться временный снежный покров», — сообщили синоптики.

По их оценке, в пятницу и субботу высота снега в Москве может достигнуть двух-четырех сантиметров, а в воскресенье в центр России снова придет весеннее потепление.

Синоптики также отметили, что восток европейской части страны похолодание почти не затронет.

Ранее ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что холодная погода в Москве и Подмосковье может сохраниться почти до конца апреля.