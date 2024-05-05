Метро и МЦК в Москве на Пасху поработают до 02:00 | 360°

Москва 05 мая 2024, 10:31 Метро и МЦК в Москве на Пасху поработают до 02:00 Мэр Собянин: метро и МЦК в Москве на Пасху продлят работу до 02:00 Alexander Legky/Global Look Press

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Московский метрополитен и МЦК на Пасху продлят время работы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. В ночь на 5 мая пассажиры смогут воспользоваться метро до 02:00.

«Все желающие смогут доехать до храмов и вернуться домой», — подчеркнул глава города.

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Помимо этого, во время пасхальных богослужений на станциях «Кропоткинская» и «Бауманская», расположенных вблизи крупнейших храмов, будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности для помощи пассажирам. Более 150 маршрутов автобусов, трамваев и электробусов будут работать до 03:30. Действовать продолжат более 16 ночных маршрутов.

Кроме того, 5 мая «Мосгортранс» запустит маршруты до 15 столичных кладбищ.

Ранее стало известно, что в Одинцовском городском округе в этот день будут ходить дополнительные бесплатные автобусы. Они начали курсировать с 08:00 и продолжат до 16:00 с интервалом в полчаса.