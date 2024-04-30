Дополнительные автобусы запустят в Одинцове на Пасху | 360°

Подмосковье 30 апреля 2024, 14:03 Дополнительные автобусы запустят в Одинцове на Пасху Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Дополнительные бесплатные автобусы запустят на Пасху в Одинцовском городском округе. Воспользоваться услугой горожане смогут 5 мая с 8:00 до 16:00. Интервал движения транспорта составит 30 минут.

Как рассказали в администрации Одинцовского городского округа, жители смогут посетить кладбища в пасхальное воскресенье.

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Дополнительные маршруты организуют от Привокзальной площади железнодорожной станции Одинцово до Лайковского кладбища и обратно, от Привокзальной площади станции Звенигород до остановки «Кладбище» и обратно, а также от Привокзальной площади станции Кубинка до Кубинского кладбища и обратно.

Также для жителей будет работать социальное такси в рамках благотворительной акции. Микроавтобус для пожилых и маломобильных людей будет курсировать по кольцевому маршруту от поворота с Красногорского шоссе до нового участка Лайковского кладбища и обратно.

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