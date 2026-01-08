Метели накроют Москву в четверг

В Москве в четверг будет снегопад и метель, а температура воздуха опустится до -9 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале .

Сегодня на погоду в столице повлияет балканский циклон, отметил он.

«Связанные с ним атмосферные фронты закроют небо над регионом плотными облаками, пройдет снег, на юге и востоке Подмосковья местами сильный, вечером закружат метели. На дорогах и тротуарах скользко», — написал Леус.

В городе температура опустится до -5…-9 градусов, а в области — до -3…-8 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 743 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В пятницу ожидается снег, местами сильный, и порывистый ветер. Ночью температура опустится до -10…-12 градусов, днем будет -9…-11 градусов.

Ранее синоптики предупредили, что в Москве и Подмосковье на Крещение ожидаются аномальные морозы. При этом арктический холод будет сопровождаться снегопадом. Морозы в столицу принесет балканский циклон. Он обрушит на Москву минимум 30% месячной нормы осадков.