Ультраполярное вторжение: когда в Москву придут лютые морозы?
Метеоролог Позднякова: морозы до -20 ожидаются в Москве на следующей неделе
Аномальные морозы ожидаются в Москве и Подмосковье на Крещение, предупреждают синоптики. При этом арктический холод будет сопровождаться снегопадом. Какую погоду ждать на самом деле — в материале 360.ru.
Погода в Москве и Подмосковье на Крещение
О надвигающемся снежном армагеддоне и крещенских морозах до -30 градусов рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Жителей столичного региона и вообще Центральной России, особенно юга Центрального федерального округа, ожидает настоящий снежный армагеддон», — сообщил он в комментарии РИА «Новости».
По его словам, морозы принесет балканский циклон, который доберется до столичного региона 9 января. Он обрушит на Москву минимум 30% месячной нормы осадков. Из-за этого в некоторых районах сугробы вырастут до полуметра.
Также столицу и область захлестнут сильные морозы, в Крещение столбики термометров могут опуститься до -25…-30 градусов. В предстоящую пятницу атмосферное давление в Москве рухнет на «барическое дно», предупредил Тишковец. По его словам, показатель достигнет отметки в 733 миллиметра ртутного столба. Это на 14 единиц ниже положенного.
Являются ли 30-градусные морозы нормой для Москвы
Морозы до -30 градусов — это аномалия для столичного региона, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала Метеоновости Татьяна Позднякова.
«До Крещения еще довольно много дней. И вот если видеть, как развиваются процессы, — атмосфера довольно неустойчива, потому что изначально у нас четко проявлялись рождественские морозы. Но, как видите, явно выраженной волны холода на Рождество у нас не происходит», — отметила она.
Волна холода сместилась на 11-12 число. Что касается 30-градусных морозов, то в текущем столетии такие морозы фиксировались довольно давно.
«Я не знаю на основании каких данных дали эти долгосрочные прогнозы. Как правило, выраженные крещенские морозы чаще случаются, чем рождественские. Вот сегодня Рождество, мы же не можем сказать, что у нас прямо мороз, правильно? А до этого давали значительно более низкую температуру. Самая низкая температура будет на предстоящей неделе, это 11-12 число, ну и в Москве, и в Подмосковье чуть ниже -20. Даже о -25 градусов нигде речи пока не идет. Таковы расчеты. Я не знаю, кто „осмелился“ давать столь категоричные и столь долгосрочные прогнозы по Москве в частности», — сказала Позднякова.
Ультраполярное вторжение
Морозы на следующей неделе будут связаны с ультраполярным вторжением — довольно узкая ложбина холода будет распространяться в западной части европейской территории и практически до Средиземноморья.
Так сложилась синоптическая ситуация. Поэтому морозы действительно состоятся. То, что касается крещенских морозов, тут я говорю, что тут довольно сложно. Пока что официальный прогноз у нас до 12-13 числа, но не исключено, что в середине месяца морозы будут даже крепче, чем рождественские. Это очень предварительные результаты, и о конкретных цифрах минимальной температуры говорить пока рано.
Татьяна Позднякова
метеоролог
Обычно понижение температуры определяется антициклоном, когда стоит ясная морозная погода. Но в данном случае ожидается другой процесс, сказала Позднякова.
«Понижение температуры будет сопровождаться довольно плотным ветром, что сделает погоду еще более кажущейся холодной, и будет наблюдаться снег различной интенсивности. Волна холода начнется уже 9 числа, ожидаются значительные снегопады, снег местами сильный. В 9-е, 10-е, 11-е числа, когда будут проходить серии холодных атмосферных фронтов, все будет сопровождаться снегом различной интенсивности», — заключила метеоролог.