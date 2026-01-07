Ультраполярное вторжение: когда в Москву придут лютые морозы?

Аномальные морозы ожидаются в Москве и Подмосковье на Крещение, предупреждают синоптики. При этом арктический холод будет сопровождаться снегопадом. Какую погоду ждать на самом деле — в материале 360.ru.

Также столицу и область захлестнут сильные морозы, в Крещение столбики термометров могут опуститься до -25…-30 градусов. В предстоящую пятницу атмосферное давление в Москве рухнет на «барическое дно», предупредил Тишковец. По его словам, показатель достигнет отметки в 733 миллиметра ртутного столба. Это на 14 единиц ниже положенного.

По его словам, морозы принесет балканский циклон, который доберется до столичного региона 9 января. Он обрушит на Москву минимум 30% месячной нормы осадков. Из-за этого в некоторых районах сугробы вырастут до полуметра.

Являются ли 30-градусные морозы нормой для Москвы

Морозы до -30 градусов — это аномалия для столичного региона, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала Метеоновости Татьяна Позднякова.

«До Крещения еще довольно много дней. И вот если видеть, как развиваются процессы, — атмосфера довольно неустойчива, потому что изначально у нас четко проявлялись рождественские морозы. Но, как видите, явно выраженной волны холода на Рождество у нас не происходит», — отметила она.

Волна холода сместилась на 11-12 число. Что касается 30-градусных морозов, то в текущем столетии такие морозы фиксировались довольно давно.

«Я не знаю на основании каких данных дали эти долгосрочные прогнозы. Как правило, выраженные крещенские морозы чаще случаются, чем рождественские. Вот сегодня Рождество, мы же не можем сказать, что у нас прямо мороз, правильно? А до этого давали значительно более низкую температуру. Самая низкая температура будет на предстоящей неделе, это 11-12 число, ну и в Москве, и в Подмосковье чуть ниже -20. Даже о -25 градусов нигде речи пока не идет. Таковы расчеты. Я не знаю, кто „осмелился“ давать столь категоричные и столь долгосрочные прогнозы по Москве в частности», — сказала Позднякова.