Метель накроет Москву в конце следующей недели

В Москве на следующей неделе самыми холодными и снежными днями станут четверг и пятница. Из-за порывистого ветра до 15 метров в секунду и метели температура опустится до пяти-восьми градусов мороза. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Самыми холодными, снежными, ветреными и „скользкими“ будут четверг и пятница, когда в тылу циклона порывы промозглого северного ветра в сопровождении метели при видимости до одного-четырех километров», — сказал Тишковец.

Ветер разгонится до 15 метров в секунду. Будет казаться, что снова зима.

В это воскресенье москвичей ожидает ливень. Температура воздуха поднимется не выше +6…+9 градусов. За день может выпасть до семи литров осадков на квадратный метр.