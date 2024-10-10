«Местами снежинки». Московским автомобилистам рекомендовали постепенно переобувать авто

Погода в столичном регионе остается неустойчивой. На следующей неделе местами ожидается небольшой снег. Об этом рассказал 360.ru метеоролог Александр Ильин.

«Учитывая межсезонье, синоптические процессы достаточно скоротечны, погода неустойчива как в отношении температуры, так и в отношении осадков. <…> Не исключено, что к осадкам в виде дождя будут подмешиваться и небольшие снежинки», — уточнил эксперт.

В понедельник, 14 октября, в Москве ночью ожидается похолодание до -1. Во вторник в ночные часы температура воздуха задержится в значениях от нуля до +5 градусов. Уже к среде потеплеет до +6. Днем в начале недели, по словам синоптика, столбики термометра поднимутся до восьми градусов тепла. К конце недели еще немного потеплеет.

«Учитывая холодное соседство воздушной массы с севера и гребень антициклона, возможно разрушение подинверсионных слоев облачности. Вот это разрушение может привести к тому, что местами будут падать снежинки», — пояснил он.

Так как по области в ночное время появляется околонулевая температура, автомобилистам в таких условиях рекомендуется переобуваться с летней на зимнюю резину, уточнил Ильин.

Ранее россиян предупредили о вторжении арктического антициклона. По данным центра погоды «Фобос», европейская часть страны находится под влиянием двух вихрей в эпицентре арктического вторжения.