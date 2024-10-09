Россиян предупредили о вторжении арктического антициклона

Европейская часть России в настоящее время находится под влиянием двух вихрей, в эпицентре арктического вторжения. Об этом сообщил центр погоды «Фобос ».

Синоптики отметили, что для региона это даже хорошая новость, поскольку антициклон начал формироваться в области похолодания.

«В итоге на Русской равнине уже сегодня осадки практически прекратятся. Под напором области высокого давления они вместе с циклонами уйдут на восток», — сообщили они.

Метеорологи больше не ожидают интенсивных ливней, однако в среднем течении Оби, на Среднем Урале и в северном Прикамье дожди могут переходить в снег.

Специалисты рассчитывают, что пик экспансии зимы состоится 10 октября, когда снегопады доберутся до границы с Казахстаном.

Снежный покров накроет Енисей, верховья Оби, Западную Сибирь и Уральский хребет. В европейской части России снег ляжет только в некоторых частях Республики Коми и Башкирии, а также в Пермском крае. На остальных территориях ожидаются заморозки и малооблачная погода.

Ранее синоптик Александр Ильин предупредил москвичей о вероятности снега на следующей неделе.