Месячная норма осадков выпала в ряде районов Москвы за последние два часа

Москву накрыли сильные дожди. Количество осадков, которые выпали в некоторых районах города, менее чем за два часа превысило месячную норму. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«Месячная норма осадков выпала в отдельных районах города менее чем за два часа», — рассказали представители ведомства.

Большую часть осадков зафиксировали на севере столицы — до 85 миллиметров. На востоке Москвы выпало до 75 миллиметров, а на юго-востоке и северо-востоке — до 66 и 64 миллиметров соответственно.

Метеорологи предупредили, что непогода может сохраниться до конца текущего дня. С последствиями ливней на улицах города борются бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток», а также сотрудники и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний.

Ранее из-за дождей коммунальные и аварийные службы Московской области перевели в режим повышенной готовности.