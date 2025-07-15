Аварийные службы Подмосковья перешли в повышенную готовность из-за грозы и ливня

Во вторник, 15 июля, в Подмосковье спрогнозировали грозу, ливень, крупный град и сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Из-за непогоды коммунальные и аварийные службы региона перевели в режим повышенной готовности.
Во время грозы жителей призвали не выходить на улицу без веской причины, не парковаться рядом с деревьями и не находиться вблизи водоемов. В опасных ситуациях следует звонить по номеру 112 или на горячую линию округа.
Из-за непогоды в повышенную готовность перевели службы каждого муниципалитета. Об этой работе в Солнечногорске рассказал глава Константин Михальков. Он призвал жителей строго соблюдать правила безопасности.
«Несоблюдение правил безопасности может стоить жизни. Не допускайте повторение инцидента с несчастным случаем в Туле — в результате удара молнии там погибло три человека, получили травмы четыре человека. Берегите себя и своих близких», — сказал он.
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