Аварийные службы Подмосковья перешли в повышенную готовность из-за грозы и ливня

Во вторник, 15 июля, в Подмосковье спрогнозировали грозу, ливень, крупный град и сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Из-за непогоды коммунальные и аварийные службы региона перевели в режим повышенной готовности.

Во время грозы жителей призвали не выходить на улицу без веской причины, не парковаться рядом с деревьями и не находиться вблизи водоемов. В опасных ситуациях следует звонить по номеру 112 или на горячую линию округа.

Из-за непогоды в повышенную готовность перевели службы каждого муниципалитета. Об этой работе в Солнечногорске рассказал глава Константин Михальков. Он призвал жителей строго соблюдать правила безопасности.

«Несоблюдение правил безопасности может стоить жизни. Не допускайте повторение инцидента с несчастным случаем в Туле — в результате удара молнии там погибло три человека, получили травмы четыре человека. Берегите себя и своих близких», — сказал он.