Медтехника и пищевые продукты возглавили экспорт Москвы в страны Персидского залива

Товары промышленного сектора и пищевая продукция московских производителей стали одними из самых востребованных товаров на рынке стран Персидского залива. Об этом на прошедшем в первый день Петербургского экономического форума бизнес-диалоге «Москва — страны Персидского залива» рассказала генеральный директор АНО «Моспром» Ольга Старикова.

Она подчеркнула, что все столичные предприниматели получают необходимую помощь и поддержку для выхода на иностранные рынки.

«Мы экспортируем в страны Персидского залива продукцию промышленного сектора — изделия приборостроения, медицинские приборы и инструменты, электродиагностическую аппаратуру и многое другое. Кроме этого, спросом в регионе пользуется также и московская пищевая продукция. Помощь столичным компаниям во внешнеэкономической деятельности оказывает Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности „Моспром“», — сказала Старикова.

Участники бизнес-диалога рассмотрели успешные кейсы выхода российских предпринимателей на рынки стран Персидского залива, а также разобрали основные ошибки, которые допускал бизнес для продвижения своего товара и сотрудничества со странами региона. Отдельной темой встречи стало взаимодействие московских компаний с ближневосточными инвесторами.