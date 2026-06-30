МЧС Москвы предупредило о сильной жаре в столице с 30 июня по 3 июля

В Москве с 30 июня по 3 июля ожидается очень жаркая погода. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по столице.

«В период с 30 июня по 3 июля в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса», — заявили в ведомстве.

Жителей и гостей столицы призвали соблюдать меры предосторожности: носить одежду из натуральных тканей и головные уборы, пить больше воды и по возможности оставаться в тени.

Особое внимание рекомендовали уделить пожарной безопасности: не пользоваться открытым огнем и быть внимательными в обращении с источниками возгорания. В жару риск возникновения пожаров возрастает, поэтому бдительность особенно важна.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 30 июня в столице будет теплая погода без осадков. В среду, 1 июля, станет еще жарче. Воздух прогреется до 30 градусов.