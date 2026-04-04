«Матрешка Москвы» в «Зарядье» перешла на летний режим

Достопримечательность «Матрешка Москвы» в парке «Зарядье» перешла на летний режим работы до октября. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы .

Из-за увеличения светового дня вечерние показы начнутся позже — с 19:00 до 21:00 со вторника по пятницу и по воскресеньям. По субботам будет дополнительный сеанс в 22:00. Посетителям покажут мультимедийную программу «Россия объединяет», а также цифровые версии сказок Александра Пушкина и сюжеты о культуре и традициях страны.

«Мы переводим инновационную достопримечательность „Матрешка Москвы“ на летний режим работы до октября. За это время покажем новые познавательные сюжеты к государственным и городским праздникам», — отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

«Матрешка Москвы» представляет собой уникальную кинетическую конструкцию высотой до 22 метров, которая трансформируется прямо во время показа. Она состоит из подвижных экранов, меняющих положение каждые несколько секунд, и создает эффект полного погружения для зрителей.

Объект оснастили 3D-графикой общей площадью около 290 квадратных метров и более чем 100 сценическими приборами, которые усиливают визуальные эффекты.

