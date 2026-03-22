Форум для лидеров российского бизнеса прошел в парке «Зарядье»
Как найти баланс между прибылью и клиентским опытом? И как бизнесу адаптироваться к меняющимся условиям? Эти и другие вопросы около 1200 представителей компаний из разных сфер обсудили на форуме, состоявшемся в парке «Зарядье».
Один из главных вызовов 2026 года — сложная макроэкономическая ситуация, из-за которой бизнес вынужден действовать в условиях ограниченных ресурсов. В такой период на первый план выходит максимальная эффективность.
«Нужно научиться считать деньги. Не экономить, а именно считать — чтобы инвестировать только в то, что позволит заработать», — заявил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ИТ-холдинга Т1 Михаил Кузнецов.
Эксперты отмечают: в нестабильных условиях компании все чаще делают ставку на развитие сотрудников, внедрение HR-технологий и новые подходы к управлению командами.
«Мы активно работаем с карьерными маршрутами. Придя в нашу компанию, молодежь может вырасти с джуниор-специалиста до сеньора всего за три-четыре года», — заявила замгендиректора холдинга по персоналу Екатерина Колесникова.
Кроме того, на форуме бизнесменам предложили конкретные решения — от внедрения искусственного интеллекта до цифровизации ключевых процессов.