Массовое ДТП парализовало движение на проспекте Вернадского в Москве

Крупное ДТП произошло в районе жилого дома на западе Москвы. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Несколько автомобилей столкнулись рядом с многоквартирным домом № 39 на проспекте Вернадского. Обстоятельства и данные о пострадавших пока уточняются. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Из-за массовой аварии движение в районе ДТП затруднено на расстоянии три с половиной километра. В дептрансе посоветовали водителям выбирать альтернативные маршруты.

Накануне на 84-м километре МКАД в районе Лианозово на северо-востоке Москвы произошла крупная авария. Перед АЗС столкнулись три машины: КамАЗ, принадлежащий ГБУ «Автодороги», и два легковых авто, в том числе автомобиль каршеринга. Пострадали пять человек, из которых трое находятся в очень тяжелом состоянии.