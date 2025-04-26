Мантуров ознакомился с промышленными предприятиями в Зеленограде

Первый вице-премьер Денис Мантуров совместно с министром правительства Москвы Анатолием Гарбузовым осмотрел предприятия в Зеленограде, сообщил Telegram-канал «Москва: инвестиции и промышленность» .

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — флагман высокотехнологичной промышленности столицы, где работают более 220 предприятий, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов

«Это ведущие отечественные производители в микроэлектронике, фармацевтике, робототехнике, приборостроении и других ключевых отраслях. Они создают передовые технологии, реализуют проекты в области импортозамещения и цифровизации, что укрепляет не только экономику столицы, но и технологический суверенитет страны», — привела слова министра Москвы пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города.

Гарбузов подчеркнул, что ОЭЗ «Технополис Москва» стала площадкой, где рождается будущее отечественной промышленности

Получившие статус резидента особой экономической зоны предприятия получают преимущества, которые позволяют им направлять дополнительные средства в собственные разработки.

Открывшая производство на площадке в Алабушево компания «Резонит Плюс» производит станки для установки поверхностного монтажа электронных компонентов на поверхности печатной платы (технология SMT). Это первая в России отечественная разработка подобного типа оборудования.