«Макет Москвы» подготовил специальную программу к фестивалю «Дружба народов» на ВДНХ

Павильон «Макет Москвы» присоединится к фестивалю «Дружба народов», который пройдет на ВДНХ с 2 по 5 июля, и подготовил к нему специальную программу. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Для гостей подготовили тематическую экскурсию о народах России и викторину, посвященную их истории, культуре и традициям.

«Москва объединяет представителей десятков народов, и именно это делает город по-настоящему уникальным. Мы хотим, чтобы посетители увидели столицу не только как современный мегаполис, но и как место, где бережно сохраняют культурное наследие разных народов России», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Участие павильона «Макет Москвы» позволит дополнить праздничную программу познавательным содержанием и показать, что архитектура города тесно связана с его культурной жизнью.

Ранее Московский фонд реновации жилой застройки стал лидером по вводу жилья среди всех российских компаний-застройщиков.