«Май. Бег. Минус лишний вес». Команда «Промомед» вышла на старт эстафеты по Садовому кольцу

Сотрудники фармацевтической компании «Промомед» приняли участие в эстафете по Садовому кольцу в Москве. Команда вышла на старт в фирменной экипировке под девизом «Май. Бег. Минус лишний вес».

Компания, выпускающая препараты для терапии диабета и ожирения, решила поддержать идею здорового образа жизни личным примером. В «Промомеде» подчеркнули, что физическая активность и контроль веса остаются важной частью профилактики хронических заболеваний.

«Мы решили принять участие в этой эстафете, чтобы на собственном примере продемонстрировать, что надо идти к врачу, снижать вес, возвращаться в спорт и воплощать свои мечты в жизнь, чтобы пробегать эстафеты, марафоны. Кто о чем мечтает», — призналась директор по маркетингу и продажам направления «Эндокринология» Людмила Ковальчук.