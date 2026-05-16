«Май. Бег. Минус лишний вес». Команда «Промомед» вышла на старт эстафеты по Садовому кольцу
Команда «Промомед» вышла на старт эстафеты по Садовому кольцу
Сотрудники фармацевтической компании «Промомед» приняли участие в эстафете по Садовому кольцу в Москве. Команда вышла на старт в фирменной экипировке под девизом «Май. Бег. Минус лишний вес».
Компания, выпускающая препараты для терапии диабета и ожирения, решила поддержать идею здорового образа жизни личным примером. В «Промомеде» подчеркнули, что физическая активность и контроль веса остаются важной частью профилактики хронических заболеваний.
«Мы решили принять участие в этой эстафете, чтобы на собственном примере продемонстрировать, что надо идти к врачу, снижать вес, возвращаться в спорт и воплощать свои мечты в жизнь, чтобы пробегать эстафеты, марафоны. Кто о чем мечтает», — призналась директор по маркетингу и продажам направления «Эндокринология» Людмила Ковальчук.
По ее словам, лишний вес существенно влияет на продолжительность и качество жизни, поэтому важно сочетать медицинскую помощь, современные препараты и физическую активность.
В последние годы препарат «Тирзетта» все чаще используют в комплексной терапии ожирения и сахарного диабета. Лекарство помогает контролировать уровень сахара в крови и снижать аппетит. Российские аналоги препарата разрешили производить без согласия зарубежного правообладателя как минимум до конца 2026 года — соответствующее решение ранее приняло правительство России.