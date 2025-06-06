Ликсутов: завод по производству рентгеновской техники возводят на юго-западе Москвы

Современный промышленный комплекс для производства инновационного оборудования для рентгенодиагностики строят на Балаклавском проспекте в Москве по программе масштабных инвестпроектов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«После выхода на проектную мощность предприятие сможет ежегодно производить до 400 единиц высокотехнологичной продукции», — заявил он.

Земельный участок для проекта столичные власти выделили по льготной ставке один рубль в год. Инвестор привлек для строительства кредиты на 2,4 миллиарда рублей.

«Реализация проекта позволит создать более 50 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов», — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Инвестор проекта — компания «С. П. Гелпик» — производит широкий спектр медицинского оборудования. Предприятие первым в России разработало магнитно-резонансный томограф открытого типа на базе постоянного магнита для обследования конечностей.

Всего в Москве около 100 масштабных инвестпроектов, по которым создадут около 60 тысяч рабочих мест.