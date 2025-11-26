Ликсутов: завод по производству лекарств построят в Москве при поддержке города

Столичная фармкомпания «Велфарм-М» благодаря Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства привлекла кредит в 10 миллионов рублей на строительство нового производства. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Там будут производить в том числе онкологические, цитостатические, гормональные и орфанные препараты», — рассказал он.

Деньги компания получила от Сбербанка. Новое предприятие разместится на площадке «Алабушево», его площадь составит около 34 тысяч квадратных метров.

«Благодаря поддержке города компания закупит 1,7 тысячи единиц крупного оборудования и создаст дополнительно тысячу новых рабочих мест», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

С 2025 года максимальная сумма льготного инвесткредита, который может получить столичное предприятие, составляет пять миллиардов рублей. Вернуть их необходимо за пять лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о стратегии развития городской промышленности до 2030 года. Одна из ее задач — стимулировать и поддерживать бизнес для новых производств.