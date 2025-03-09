Ликсутов заявил, что поставки московских компаний во Вьетнам увеличились на 85%

Москва активно развивает торговлю с Вьетнамом. За десять месяцев 2024 года объем несырьевого экспорта из столицы на вьетнамский рынок вырос на 85% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По итогам января-октября 2024 года около 52% столичных поставок в республику пришлось на товары пищевой промышленности, например детское питание, кондитерские и макаронные изделия, напитки, консервированную рыбную и мясную продукцию», — отметил Максим Ликсутов.

Столичные предприятия поставляют во Вьетнам продукцию металлообработки, строительства и фармацевтики. Экспорт гидравлических двигателей, силовых установок, фильтров и насосов из Москвы вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

В 2019 году для продвижения московских товаров на зарубежные рынки был создан центр «Моспром». Одним из самых популярных инструментов, который активно используется, стала байерская программа. Она предоставляет возможность московским компаниям участвовать в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где проходят встречи в формате B2B и B2G.