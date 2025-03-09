Ликсутов заявил, что поставки московских компаний во Вьетнам увеличились на 85%
Москва активно развивает торговлю с Вьетнамом. За десять месяцев 2024 года объем несырьевого экспорта из столицы на вьетнамский рынок вырос на 85% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«По итогам января-октября 2024 года около 52% столичных поставок в республику пришлось на товары пищевой промышленности, например детское питание, кондитерские и макаронные изделия, напитки, консервированную рыбную и мясную продукцию», — отметил Максим Ликсутов.
Столичные предприятия поставляют во Вьетнам продукцию металлообработки, строительства и фармацевтики. Экспорт гидравлических двигателей, силовых установок, фильтров и насосов из Москвы вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом.
В 2019 году для продвижения московских товаров на зарубежные рынки был создан центр «Моспром». Одним из самых популярных инструментов, который активно используется, стала байерская программа. Она предоставляет возможность московским компаниям участвовать в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где проходят встречи в формате B2B и B2G.
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что специалисты центра поддержки экспорта «Моспром» сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности.
«Особое внимание уделяется развитию торговых отношений с Вьетнамом. В частности, на 2025 год уже запланирована организация участия столичных предприятий пищевого и промышленного сектора в бизнес-миссии в Ханой для продвижения экспорта московской промышленной продукции, а также проведение переговоров с потенциальными зарубежными покупателями», — подчеркнул Гарбузов.
Для московских компаний центр «Моспром» предлагает инструменты, которые помогают выйти на новые рынки, расширить ассортимент экспорта, найти партнеров и привлечь инвестиции.
Государство также активно поддерживает московских экспортеров. Проект «Международная кооперация и экспорт» предлагает различные виды помощи: информационную, финансовую, страховую и логистическую. Для этого создана цифровая платформа «Мой экспорт». Здесь предприниматели могут получить бесплатные консультации, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных платформах, пройти онлайн-обучение и многое другое.