Ликсутов: за год в Москве выпустили 2,78 миллиона карт «Тройка»

В декабре 2023 года все производство транспортных карт «Тройка» локализовали в особой экономической зоне «Технополис Москва», с тех пор удалось выпустить 2,78 миллиона единиц. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и политики Максим Ликсутов.

Для производства транспортных карт завод «Микрон» и Московский метрополитен запустили совместное предприятие. По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, ежегодно компания выпускает более 50 новых транзисторов, микросхем и других изделий, расширяя и совершенствуя производство.

«В 2024 году запущены новая линия по сборке микросхем в пластиковые корпуса, дополнительная линия сборки чип-модулей, а также новые участки сборки микросхем промышленного назначения», — уточнил он.

Всего с 2022 года выпустили уже более 11 миллионов «Троек» на отечественных микросхемах, а год спустя карта стала полностью российской.