Ликсутов: высокотехнологичный робоцентр открылся в ОЭЗ «Технополис Москва»

Производство промышленных роботов появилось в столице на площадке «Печатники». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Объем инвестиций в проект оценивают более чем в 164 миллиона рублей, а площадь центра — свыше 1,7 тысячи квадратных метров. Собственная испытательная лаборатория позволит ускорить внедрение инновационных разработок.

«Дальнейшему развитию высокотехнологичных производств будет способствовать открытие в ОЭЗ „Технополис Москва“ единой площадки», — отметил он.

«Эта площадка станет ядром и фундаментом для создания ключевого робототехнического кластера в ЦФО и обеспечит выполнение 30% целей национального проекта „Средства производства и автоматизации“», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Компания-производитель «Технорэд» работает в ОЭЗ с прошлого года. В ее портфеле множество запатентованных разработок, не уступающих зарубежным образцам. До 2030 года на площадке планируется выпустить до 25 тысяч роботов.