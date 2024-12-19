Ликсутов: выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» увеличилась на 36%

Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» с января составила свыше 104 миллиардов рублей, что на 36% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Предприятия увеличивают объемы выпускаемой продукции и наращивают мощности. Если в январе–сентябре 2020 года они реализовали продукцию на сумму 17,5 миллиарда рублей, то сегодня этот объем вырос более чем в шесть раз», — рассказал он.
Лидирует в этом отношении сфера микроэлектроники. Их выручка составила 39 миллиардов рублей. Всего в ОЭЗ работают более 40 предприятий этой отрасли, в основном на площадке «Алабушево».
«С момента начала деятельности ОЭЗ „Технополис Москва“ компании-резиденты реализовали инновационные продукты и услуги на сумму 440 миллиардов рублей», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Также важной отраслью стало производство медицинского оборудования и фармацевтической продукции. По словам гендиректора ОЭЗ Геннадия Дегтева, общий оборот компаний в этой сфере превысил 36,6 миллиарда рублей.
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