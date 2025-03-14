Ликсутов: выпуск продуктов питания в Москве вырос в январе более чем на 3%

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Выпуск пищевой продукции в Москве продолжает наращивать свои показатели. В январе этого года он увеличился более чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На рост объемов выпуска, отгрузок и расширения ассортимента оказывают влияние сразу несколько факторов. Во-первых, это всестороння поддержка города с самым широким набором финансовых и нефинансовых инструментов.

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Столичным предприятиям доступно более 20 всесторонних мер поддержки. Это льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), присвоение специальных статусов и многое другое.

За счет этого, подчеркнул Ликсутов, предприятия могут уверенно укреплять продовольственный суверенитет страны и предлагать качественную и востребованную продукцию, выходить на новые рынки.

«В январе заметно вырос индекс промпроизводства продуктов питания — на 15,7% увеличилось производство фруктовых и овощных изделий, почти на 5% — мясных», — перечислил заммэра.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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За первый месяц нового года столичные промышленники отгрузили товаров на сумму более 53 миллиардов рублей. А это, как уточнил Ликсутов, на 16,2% превышает результаты аналогичного периода 2024-го.

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В январе этого года в Москве изготовили свыше 12,8 тысячи тонн копченых колбасных изделий, порядка 10,3 тысячи тонн вареных, около 3,5 тысячи тонн сыра и творога, свыше 41 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий, восемь тысяч тонн шоколада и около 1,3 тысячи тонн тортов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов обратил внимание, что продукты питания столичного производства поставляются во все регионы России.

«Так, почти в полтора раза выросла отгрузка мукомольной и крупяной продукции, более чем на треть — хлебобулочных и кондитерских изделий, поставка масел и жиров увеличилась на 26,7%, фруктовых и овощных продуктов— почти на четверть», — перечислил он.

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