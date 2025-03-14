Ликсутов: выпуск продуктов питания в Москве вырос в январе более чем на 3%

Выпуск пищевой продукции в Москве продолжает наращивать свои показатели. В январе этого года он увеличился более чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На рост объемов выпуска, отгрузок и расширения ассортимента оказывают влияние сразу несколько факторов. Во-первых, это всестороння поддержка города с самым широким набором финансовых и нефинансовых инструментов.

За счет этого, подчеркнул Ликсутов, предприятия могут уверенно укреплять продовольственный суверенитет страны и предлагать качественную и востребованную продукцию, выходить на новые рынки.

«В январе заметно вырос индекс промпроизводства продуктов питания — на 15,7% увеличилось производство фруктовых и овощных изделий, почти на 5% — мясных», — перечислил заммэра.