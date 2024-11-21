Ликсутов: выпуск ювелирных изделий и бижутерии вырос в Москве

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

С начала 2024 года объем производства ювелирных изделий и бижутерии из драгоценных металлов в Москве вырос на 8,7%. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Отгрузка заказчикам увеличилась более чем на 6% и составила около 33,9 миллиарда рублей», — добавил он.

Всего с января по сентябрь удалось создать около 2,5 миллиона единиц бижутерии, примерно 1,4 миллиона серебряных украшений и свыше 380 тысяч золотых. Это значительно больше, чем за тот же период прошлого года: производство украшений из золота выросло на 40%, а из серебра — более чем в четыре раза.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«Московские производители сегодня поднимают планку качества и формируют новую идентичность российской ювелирной отрасли», — отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Столичным промышленникам доступно более 20 системных мер поддержки, помогающих привлекать инвестиции и внедрять новейшие технологии.

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