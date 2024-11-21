Ликсутов: выпуск ювелирных изделий и бижутерии вырос в Москве

С начала 2024 года объем производства ювелирных изделий и бижутерии из драгоценных металлов в Москве вырос на 8,7%. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Отгрузка заказчикам увеличилась более чем на 6% и составила около 33,9 миллиарда рублей», — добавил он.

Всего с января по сентябрь удалось создать около 2,5 миллиона единиц бижутерии, примерно 1,4 миллиона серебряных украшений и свыше 380 тысяч золотых. Это значительно больше, чем за тот же период прошлого года: производство украшений из золота выросло на 40%, а из серебра — более чем в четыре раза.