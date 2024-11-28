Ликсутов: выпуск химической продукции вырос в Москве на 16,2% с начала года

В Москве работают около 260 предприятий химической промышленности, которые с начала года увеличили выпуск продукции на 16,2% и отгрузили товаров на сумму свыше 171 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Это на 20,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Устойчивый рост индекса промышленного производства и объемов поставки подтверждает высокое качество и конкурентоспособность московской продукции», — заявил он.

С начала года производство моющих средств выросло более чем в 2,7 раза, а духов — на 210%. На четверть вырос выпуск средств для макияжа, а уходовых изделий — на 40%.