Ликсутов: выпуск химической продукции вырос в Москве на 16,2% с начала года

В Москве работают около 260 предприятий химической промышленности, которые с начала года увеличили выпуск продукции на 16,2% и отгрузили товаров на сумму свыше 171 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Это на 20,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Устойчивый рост индекса промышленного производства и объемов поставки подтверждает высокое качество и конкурентоспособность московской продукции», — заявил он.
С начала года производство моющих средств выросло более чем в 2,7 раза, а духов — на 210%. На четверть вырос выпуск средств для макияжа, а уходовых изделий — на 40%.
«Кроме того, в Москве произвели примерно 132,7 миллиона шампуней и прочих средств для ухода за волосами, что в 2,2 раза превышает показатели января — сентября 2023 года», — добавил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Всего московским промышленникам доступны свыше 20 мер поддержки, позволяющих расширять производство и экспорт.
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