Ликсутов: выпуск электрооборудования в Москве с начала года вырос более чем на 10%
Производство электрооборудования в Москве с начала года возросло на 10,2%. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«В частности, столичные компании стали производить на 13,2% больше электродвигателей, генераторов, трансформаторов, а также контрольно-измерительной аппаратуры, почти на 7% — бытовых приборов», — рассказал он.
Всего в отрасли заняты более 130 городских предприятий. Они выпустили с начала года свыше 615 тысяч люстр, более 86 тысяч электроприборов для отопления и множество другой техники. Поставка кабелей выросла на 16,6%, осветительного оборудования — на 13,2%.
«По итогам 10 месяцев 2024 года производители отгрузили товаров на сумму около 160,6 миллиарда рублей», — заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Одна из компаний в этом году сумела стать резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» и производить в технопарке «Руднево» более 120 тысяч двигателей для беспилотников в год на льготных условиях. Статус резидента присвоили и трем производителям кабелей.
Всего столичным предприятиям доступны более 20 мер поддержки от правительства города.