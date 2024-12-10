Ликсутов: выпуск электрооборудования в Москве с начала года вырос более чем на 10%

Производство электрооборудования в Москве с начала года возросло на 10,2%. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В частности, столичные компании стали производить на 13,2% больше электродвигателей, генераторов, трансформаторов, а также контрольно-измерительной аппаратуры, почти на 7% — бытовых приборов», — рассказал он.

Всего в отрасли заняты более 130 городских предприятий. Они выпустили с начала года свыше 615 тысяч люстр, более 86 тысяч электроприборов для отопления и множество другой техники. Поставка кабелей выросла на 16,6%, осветительного оборудования — на 13,2%.