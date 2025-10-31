Ликсутов: вторую очередь технопарка «Алабушево» забронировали уже на 80%

Завершается строительство второй очереди технопарка «Алабушево» в Зеленограде по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Вторая очередь объекта уже забронирована на 80%, что подтверждает высокую востребованность площадки со стороны бизнеса», — добавил он.

Ее площадь — около 50 тысяч квадратных метров, а рабочих мест на ней планируется создать 1250. Таким образом, площадка, входящая в особую экономическую зону «Технополис Москва», увеличится вдвое. Кроме того, возводится отдельно стоящий офисный комплекс для проектных бюро и исследовательских центров.