Ликсутов: в парке «Руднево» откроют производство образовательных дронов
В конце следующего года в индустриальном парке «Руднево» откроется площадка для производства беспилотных образовательных комплексов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Производственная территория составит около пяти тысяч квадратных метров, в нее вложат более 150 миллионов рублей. Она будет активно сотрудничать с площадкой практической подготовки студентов московских колледжей.
«Это гарантирует прикладной характер обучения специалистов, их быстрое погружение в процессы, а также бесшовный переход от студенческой практики к постоянной работе», — подчеркнул заммэра.
Там же функционирует полностью оснащенный необходимым оборудованием Центр пилотирования БПЛА, готовящий операторов дронов.
«Планируется, что ежегодно обучение в Центре будут проходить не менее 500 человек. Кроме того, в рамках федерального проекта „Кадры для БАС“ Центр подготовит 2500 преподавателей региональных школ и колледжей», — заявил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Образовательная программа длится от 72 до 250 академических часов, из которых до 80% отведены под практические занятия. По окончании обучения выдаются дипломы установленного образца.
«Наличие рядом столь масштабного центра подготовки специалистов делает производственную площадку в „Руднево“ очень перспективной», — заявил гендиректор компании «Геоскан», производящей беспилотники, Алексей Юрецкий.
Он отметил, что столица за последние годы сделала большой рывок в индустриальном развитии.