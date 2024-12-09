Ликсутов: в парке «Руднево» откроют производство образовательных дронов

В конце следующего года в индустриальном парке «Руднево» откроется площадка для производства беспилотных образовательных комплексов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Производственная территория составит около пяти тысяч квадратных метров, в нее вложат более 150 миллионов рублей. Она будет активно сотрудничать с площадкой практической подготовки студентов московских колледжей.

«Это гарантирует прикладной характер обучения специалистов, их быстрое погружение в процессы, а также бесшовный переход от студенческой практики к постоянной работе», — подчеркнул заммэра.

Там же функционирует полностью оснащенный необходимым оборудованием Центр пилотирования БПЛА, готовящий операторов дронов.

«Планируется, что ежегодно обучение в Центре будут проходить не менее 500 человек. Кроме того, в рамках федерального проекта „Кадры для БАС“ Центр подготовит 2500 преподавателей региональных школ и колледжей», — заявил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.