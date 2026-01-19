Ликсутов: в ОЭЗ «Технополис Москва» построили свыше 360 кв. м. инфраструктуры за год
В особой экономической зоне «Технополис Москва» построили свыше двух миллионов квадратных метров промышленной и общественно-деловой инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он напомнил, что при поддержке города ОЭЗ стала мощным драйвером развития инновационного и кадрового потенциала столицы. Сейчас там работает более 240 предприятий, для которых возвели свыше двух миллионов «квадратов» промышленных и общественно-деловых площадей.
«Только в 2025 году здесь построили объекты инфраструктуры площадью более 360 тысяч квадратных метров. Основные объекты из них были возведены на трех крупнейших площадках ОЭЗ „Технополис Москва“ — это „Руднево“, „Алабушево“ и „Печатники“», — отметил Ликсутов.
На площадке «Печатники» сдали офисно-лабораторный корпус общей площадью 53,7 тысячи квадратных метров, в котором начал работать Центр практического обучения «Профессии будущего».
Взрослые москвичи могут освоить новую специальность или повысить квалификацию по 75 практико-ориентированным программам в разных сферах экономики. В центре находятся 35 цехов-мастерских, станция метро с настоящим вагоном, полноразмерная лифтовая шахта, ресторан и пятизвездочный отель.
В парке «Руднево» ввели в эксплуатацию четыре объекта общей площадью 97,3 тысячи квадратных метров. Это лабораторно-офисные пространства и промышленный корпус для высокотехнологичных компаний.
На территории ОЭЗ заработал «Московский центр фотоники» и спортивно-досуговый комплекс, который стал важным элементом социальной инфраструктуры площадки.
Всего в 2025 году в особой экономической зоне сдали 11 промышленных и общественно-деловых объектов, семь из них построили при участии города, остальные — за счет инвесторов.
Мэр Сергей Собянин ранее рассказал о достижениях столичной ОЭЗ и поздравил ее с 20-летием.