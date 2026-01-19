Ликсутов: в ОЭЗ «Технополис Москва» построили свыше 360 кв. м. инфраструктуры за год

В особой экономической зоне «Технополис Москва» построили свыше двух миллионов квадратных метров промышленной и общественно-деловой инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что при поддержке города ОЭЗ стала мощным драйвером развития инновационного и кадрового потенциала столицы. Сейчас там работает более 240 предприятий, для которых возвели свыше двух миллионов «квадратов» промышленных и общественно-деловых площадей.

«Только в 2025 году здесь построили объекты инфраструктуры площадью более 360 тысяч квадратных метров. Основные объекты из них были возведены на трех крупнейших площадках ОЭЗ „Технополис Москва“ — это „Руднево“, „Алабушево“ и „Печатники“», — отметил Ликсутов.