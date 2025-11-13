Ликсутов: в ОЭЗ «Технополис Москва» начались соревнования «Радиофест-2025»
В ОЭЗ «Технополис Москва», на территории НИУ МИЭТ, стартовали Седьмые Всероссийские соревнования «Радиофест-2025». Это мероприятие призвано поднять престиж радиотехнических профессий среди молодежи. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Такие мероприятия не только популяризируют технические специальности, но и способствуют появлению новых решений, которые направлены на усовершенствование производства инновационной продукции», — отметил Ликсутов.
Около 160 студентов и молодых специалистов из Москвы, Воронежа, Самары, Санкт-Петербурга, Астрахани, Саратова, Томска, Оренбурга, Нальчика, Краснодара, Таганрога, Рязани, Зеленограда и Долгопрудного подали заявки на участие в «Радиофест-2025».
В этом году участники будут бороться за победу в трех номинациях.
Одно из конкурсных заданий — «Радионавигация». Участники должны определить координаты передатчика, который транслирует заданный код. Затем нужно поразить мишень с номером, соответствующим номеру передатчика. Для этого нужно создать программу, которая точно установит координаты мишени.
В номинации «Радиосвязь» команды делятся на две группы. Одни должны наладить радиообмен и передать максимум информации, а другие — используя специальное оборудование, помешать им.
Участникам соревнований в категории «Радиоуправление» нужно удаленно управлять радиоуправляемой моделью и пройти полосу препятствий на полигоне. На пути они встретят светофоры, которые передают секретные коды каждые 30 секунд.
Задача — расшифровать эти коды и отправить ответный пароль в эфир. Это позволит на восемь секунд переключить светофор на зеленый свет и продолжить движение. За проезд на красный сигнал или сбитие фишек начисляются штрафные секунды.
Организатором соревнований традиционно выступает НИУ МИЭТ — опорный вуз особой экономической зоны столицы. Основную информацию о мероприятии можно узнать на официальном сайте.