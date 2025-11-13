Ликсутов: в ОЭЗ «Технополис Москва» начались соревнования «Радиофест-2025»

В ОЭЗ «Технополис Москва», на территории НИУ МИЭТ, стартовали Седьмые Всероссийские соревнования «Радиофест-2025». Это мероприятие призвано поднять престиж радиотехнических профессий среди молодежи. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Такие мероприятия не только популяризируют технические специальности, но и способствуют появлению новых решений, которые направлены на усовершенствование производства инновационной продукции», — отметил Ликсутов.

Около 160 студентов и молодых специалистов из Москвы, Воронежа, Самары, Санкт-Петербурга, Астрахани, Саратова, Томска, Оренбурга, Нальчика, Краснодара, Таганрога, Рязани, Зеленограда и Долгопрудного подали заявки на участие в «Радиофест-2025».

В этом году участники будут бороться за победу в трех номинациях.