Ликсутов: в ОЭЗ Москвы начали производство препарата для лечения почек

Производство лекарственных средств для терапии тяжелых форм болезни почек запустили на ОЭЗ «Технополис Москва». Резидент особой экономической зоны компания «Р-Опра» на площадке «Алабушево"начала выпуск препарата на основе синтетического аналога витамина D, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Резидент ОЭЗ зарегистрировал и начал выпуск препарата на основе синтетического аналога витамина D для лечения тяжелых форм хронической почечной недостаточности. Общий объем инвестиций в развитие производственных мощностей компании в особой экономической зоне столицы составил 8,7 миллиарда рублей», — отметил Ликсутов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что препарат выпускают в форме желатиновых капсул. Компания работает по полному производственному циклу — от синтеза активной фармацевтической субстанции, проведения клинических исследований и контроля качества, до получения готовой лекарственной формы.

Компания активно развивается, в прошлом году на площадке «Печатники» резидент открыл научно-исследовательский центр, где разрабатываются инновационные лекарства для лечения онкологических, инфекционных и других социально значимых заболеваний, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.