Ликсутов: в ОЭЗ Москвы начали производство препарата для лечения почек
Производство лекарственных средств для терапии тяжелых форм болезни почек запустили на ОЭЗ «Технополис Москва». Резидент особой экономической зоны компания «Р-Опра» на площадке «Алабушево"начала выпуск препарата на основе синтетического аналога витамина D, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Резидент ОЭЗ зарегистрировал и начал выпуск препарата на основе синтетического аналога витамина D для лечения тяжелых форм хронической почечной недостаточности. Общий объем инвестиций в развитие производственных мощностей компании в особой экономической зоне столицы составил 8,7 миллиарда рублей», — отметил Ликсутов.
Действующее вещество препарата — парикальцитол.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что препарат выпускают в форме желатиновых капсул. Компания работает по полному производственному циклу — от синтеза активной фармацевтической субстанции, проведения клинических исследований и контроля качества, до получения готовой лекарственной формы.
Компания активно развивается, в прошлом году на площадке «Печатники» резидент открыл научно-исследовательский центр, где разрабатываются инновационные лекарства для лечения онкологических, инфекционных и других социально значимых заболеваний, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.
Предприятие «Р-Опра» входит в группу компаний «Р-Фарм», с которой заключили три офсетных контракта. Столичные аптеку уже получили препараты для лечения онкологических, кардиологических и других болезней. В 2026 году начнутся поставки иммунодепрессантов и лекарств для лечения диабета и многих других болезней.
«Компания поступательно расширяет продуктовую линейку, выводит на рынок новые эффективные препараты. Это стало возможным благодаря мощной производственной базе „Р-Фарм“, в том числе в ОЭЗ Москвы», — отметил генеральный директор группы «Р-Фарм» Василий Игнатьев.