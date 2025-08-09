Ликсутов: в Очаково-Матвеевском создадут производство по программе МПТ

Новый производственный комплекс площадью более 200 тысяч квадратных метров появится в районе Очаково-Матвеевское по программе стимулирования мест приложения труда, на площадке выполнили подготовительные работы. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пять из них уже ввели в эксплуатацию. В общей сложности рабочими местами в сфере производства электроники, фармацевтики, IT-оборудования и другой продукции планируют обеспечить более 20 тысяч человек.

«В рамках заключенных с городом соглашений в девяти административных округах Москвы планируется строительство 26 промышленных объектов», — добавил он.

На Рябиновой улице планируют создать производство легкой и пищевой промышленности. Благодаря расположению снизятся затраты на доставку товаров. Завершить строительство планируют в 2027 году.

«После ввода объекта в эксплуатацию в районе будет создано свыше трех тысяч рабочих мест», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Всего по программе стимулирования мест приложения труда планируется возвести более 230 объектов и привлечь в развитие свыше двух триллионов рублей инвестиций.