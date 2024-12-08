Ликсутов: в Новокосине появится производство высокотехнологичной продукции

Инвесторы смогут запустить в Новокосине новое производство благодаря механизму масштабных инвестиционных проектов. Городские власти выставили на торги участок по льготной ставке в один рубль, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Сейчас идут торги на право заключить соглашение о реализации МаИП в отношении участка площадью 0,86 гектара на Салтыковской улице», — сказал он.

Земельный участок в Новокосине достанется победителю аукциона всего за один рубль в год. Инвестор получит право возвести на нем предприятие автомобилестроительной, легкой, нефтехимической, строительной или целлюлозно-бумажной промышленности.

Механизм МаИП активно развивают в Москве с 2016 года, напомнил министр правительства столицы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. На 10 гектарах земли на востоке города появится семь предприятий легкой, пищевой, строительной, фармацевтической, химической и других отраслей промышленности.